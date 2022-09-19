ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Словения передаст Украине 28 танков

Уже 209-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 19 сентября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 20 сентября.

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00:33 Премьер-министр Словении Роберт Голоб и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора договорились о схеме «кругового обмена», в результате которой Украина получит 28 модернизированных танков M-55S.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Словения в обмен на переданные Украине танки получит 35 германских грузовых автомобилей и пять автомобильных цистерн.

Как уточняет «Милитарный», M-55S – это модернизация советского устаревшего танка Т-55, оснащенная 105-мм пушкой, активной броней и улучшенной системой управления огнем. В последний раз Словения получала модернизированные Т-55 в 1999 году, обновление проводили израильские компании.

00:27 Громадське опубликовало репортаж об освобожденном селе Высокополье в Херсонской области.

«Наши журналисты Ксюша Савоскина и Алексей Никулин побывали в Высокополье. Пока они снимали этот репортаж, село обстреливала вражеская артиллерия. Но выехавшие на время оккупации местные все равно возвращаются на родную землю. Разбирают завалы и ремонтируют поврежденные тракторы», - говорится в сообщении.

00:11 Российский танк подорвался на мине.