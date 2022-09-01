Война на Николаевщине: ВСУ отбили штурм оккупантов и нанесли ответные удары, ликвидировав 90 рашистов и десятки единиц техники

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются враждебному огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты откровенно говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 20 сентября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 19 сентября доступна по этой ссылке.

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07:28 Обстановка в южной операционной зоне остается стабильно напряженной, но контролируемой. Противник продолжает сосредоточивать усилия на организации обороны и попытках удержать захваченные территории. Пытается сорвать активные действия сил обороны, обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения. На отдельных направлениях проводит мероприятия по перегруппировке своих подразделений, вводит резервы, активизирует воздушную разведку, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 19 сентября.

В целях улучшения тактического положения, враг пытался провести штурмовые действия силами к мотострелковому взводу в направлении Давыдов Брод – Белогорка. Вовремя обнаружен и остановлен артиллерийским огнем. С потерями ретировался.

Попытки настройки альтернативной переправы через Днепр, в районе Новой Каховки и Казацкого, успеха не имели. Приведение переправы не выдержало огневого контроля и остановилось. Баржа, загруженная вооружением, техникой и личным составом, попав под огневое поражение, пополнила подводный флот оккупантов.

В течение боевого дня враг также продолжал обстрелы наших позиций вдоль линии фронта, по прилегающим территориальным общинам, нанес три авиационных и три ракетных удара.

В Криворожском районе Днепропетровской области враг продолжал шантаж ракетными ударами по критической инфраструктуре. Обошлось без жертв.

По Баштанскому району Николаевщины вечером стрелял реактивными снарядами из системы залпового огня «Смерч» и впоследствии еще и из зенитно-ракетных систем С-300. Поражены открытые участки местности, сельскохозяйственные угодья. Бег человеческих потерь.

Нашей авиацией нанесено 15 ударов по врагу. Два беспилотных разведчика оперативно-тактического уровня «Орлан-10» и «Орлан-30» уничтожены.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 260 огневых задач, в том числе по 4 районам сосредоточения вражеских резервов живой силы и техники в Бериславском, Геническом, Каховском и Херсонском районах, по мостам и альтернативным переправам – понтонам и баржам.

Подтвержденные потери врага составляют 90 рашистов, три танка, восемь единиц другой автобронетехники, три гаубицы «Мста-Б» и «Мста-С», четыре самоходных 152-мм «Акации», две самоходных пушки «Гиацинт-С», шесть реактивных систем залпового огня «Град» и склад вражеских боеприпасов в Правдино.

С ослаблением шторма корабельная группировка врага увеличилась до 10 единиц, продолжающих укрываться вдоль крымского побережья. На боевом дежурстве три надводных ракетоносителя 24-х «Калибров» и три больших десантных корабля.