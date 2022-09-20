Эродоган заявил, что Украина и рф договорились об обмене 200 пленных

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украине и россии удалось достичь договоренности об обмене 200 военнопленных.

Об этом сообщает телеканал PBS.

– В Узбекистане я встретился с путиным, и у нас с ним состоялись очень обширные дискуссии. И мне показалось, что он готов покончить с войной как можно скорее. Это было мое впечатление, потому что то, как сейчас идут дела, довольно проблематично. 200 заложников будут обменены по соглашению сторон. Я думаю, что будет сделан значительный шаг вперед, — заявил Эрдоган.

Турецкий президент отметил, что «ни одно вторжение не может быть оправданным». Эрдоган подчеркнул, что по итогам войны Украина полностью восстановит свою территориальную целостность, включая Крым.

– Если в Украине будет установлен мир, конечно, возвращение захваченных земель станет очень важным. Это то, что ожидается. Это то, что нужно. Путин предпринял определенные шаги. Мы предприняли определенные шаги. Захваченные земли будут возвращены Украине, — заявил Эрдоган.

Напомним, как Генсек ООН призвал Украину и россию провести обмен пленными по принципу «всех на всех».