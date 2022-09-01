«Куда бежать? Мы идем вперед!»: Ким опроверг заявления российских пропагандистов о «бегстве в Одессу»

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким опроверг российские фейки о своем «бегстве» из Николаева и заявил, что сейчас наоборот прибавилось работы из-за контрнаступления ВСУ на оккупантов.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

— Где-то попалось в Интернете, что куда-то я там сбежал в Одессу… Россияне совсем сошли с ума? Куда бежать, почему? Обстрелов стало меньше, мы продвигаемся вперед, работы много, потому что новые укрепления нужно делать уже на территории поближе к Херсону. Куда бежать? Мы идем вперед! – сказал Ким.

Следует отметить, что информацию о «бегстве» Кима и некоторых других лиц, вовлеченных в руководство обороной в регионе, активно распространяют российские государственные СМИ и пропагандистские Telegram-каналы.