Агента оккупантов, собиравшего информацию о ВСУ в Одесской и Николаевской областях, отдали под суд

В суд передали материалы относительно еще одного агенту спецслужб рф. Он собирал разведданные о дислокации и перемещении артиллерийских подразделений ВСУ вблизи южного фронта.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В первую очередь, злоумышленник пытался установить расположение позиций украинских дивизионов реактивных систем залпового огня на территории региона.

Сотрудники СБУ задержали российского агента во время спецоперации в Одессе в июне этого года.

У задержанного изъята боевая граната, около полкилограмма тротила с электродетонатором, а также мобильный телефон с перепиской с врагом.

«По данным следствия, предателем оказался местный житель, которого агрессоры завербовали после начала полномасштабного вторжения. Представители спецслужб рф «вышли» на него, поскольку он неоднократно выражал прокремлевские взгляды. Враг ставил злоумышленнику задачи по выявлению военных объектов Сил обороны Украины на территории Одесской и Николаевской областей. Собранную информацию передавал своему московскому куратору через заранее отработанный анонимный Телеграм-канал. Полученные сведения оккупанты планировали использовать для массированных ракетных ударов по позициям украинских войск и проведения диверсий», – отметили в СБУ.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили и нейтрализовали попытки разведывательно-подрывной деятельности захватчиков.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по части 2 статьи 111 («Государственное предательство, совершенное в условиях военного положения»), части 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен в суд.

Мероприятия по разоблачению и расследованию преступлений проводились сотрудниками СБУ Одесской области при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры.

Напомним, как агента ФСБ из Николаевщины отдали под суд за подготовку диверсий на побережье.