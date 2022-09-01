«Принуждение к переговорам»: Ким заявил, что рф ударила по ПАЭС высокоточной ракетой «Искандер»

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что по Пивденноукраинской АЭС рф нанесла удар высокоточной ракетой «Искандер». Он считает такие действия оккупантов шантажом и принуждением к переговорам.

Об этом Ким заявил в эфире национального телемарафона.

– Я не считаю, что россия сойдет с ума совсем, чтобы какую-то ядерную катастрофу запустить, потому что это будет крах для самой россии, – сказал начальник ОВА.

Ким отметил, что по территории АЭС нанесли удар ракетой «Искандер».

– По предварительным выводам, это не окончательно, но большой судьбой вероятности это была ракета «Искандер». Это высокоточная ракета, поэтому россияне умышленно избивали в трехстах метрах у атомной станции, в 300 метрах [от реактора], для того чтобы шантажировать, заставлять для переговоров и так далее. Сейчас прямой угрозы нет», — добавил он.

Также он отметил, что власти давно учитывали риски, поэтому есть план эвакуации и в 30-километровой зоне возле АЭС, и дальше.

Как известно, 19 сентября в 00:20 российская армия произвела ракетные обстрелы промышленной зоны Пивденноукраинской атомной электростанции. Мощный взрыв произошел всего в 300 метрах от реакторов ПАЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский после обстрелов Пивденноукраинской АЭС заявил, что россия угрожает всему миру, поэтому ее нужно как можно скорее остановить.