Британская разведка: россия передислоцировала подводные лодки из Крыма в Новороссийск из-за угрозы их безопасности

Фото: архив Командование черноморского флота россии почти наверняка передислоцировало свои подводные лодки класса Kilo из порта приписки Севастополь в Новороссийск в Краснодарском крае на юге россии.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

«Весьма вероятно это сделано из-за недавнего изменения уровня локальной угрозы безопасности в связи с усилением украинских возможностей дальнего удара. За последние два месяца атакам подверглись штаб флота и его главный аэродром морской авиации», - говорится в отчете.

Отмечается, что гарантия базирования черноморского флота рф в Крыму, вероятно, была одной из причин, побудивших президента россии владимира путина аннексировать полуостров в 2014 году.