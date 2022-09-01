В Николаеве задержали предателя, корректировавшего ракетные удары для срыва отопительного сезона и собиравшегося варить оккупантам щи

В Николаеве задержали 72-летниего местного жителя, который корректировал вражеские ракетные удары врага по критической инфраструктуре для срыва отопительного сезона.

Об этом сообщает УСБУ и областная прокуратура.

Российский агент передавал врагу геолокации предприятий теплоснабжения в прифронтовых районах. Полученные координаты захватчики планировали использовать для осуществления ракетно-артиллерийской серии.

По данным следствия, предателем оказался житель областного центра, которого спецслужбы рф завербовали после начала полномасштабного вторжения. В поле зрения агрессоров он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые распространял в своем окружении.

Для выполнения враждебных указаний злоумышленник производил фото-, видеофиксацию объектов с привязкой к местности. Затем передавал эти материалы с подробным описанием российскому куратору через анонимный Телеграм-канал. В случае успешных обстрелов оккупанты обещали своему приспешнику денежное «вознаграждение».

Установлено, что в случае захвата города захватчики обещали ему гарантии безопасности от репрессивных действий оккупационной администрации.

Кроме того, во время общения со своим куратором мужчина пообещал наварить щи для российских военных, когда они захватят город Николаев.

Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с поличным.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.