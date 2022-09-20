На Луганщине объявили подозрения еще 8 коллаборантам, которые заняли руководящие должности в оккупационных органах

Собраны доказательства добровольного сотрудничества с врагом со стороны еще восьми «должностных лиц» на временно оккупированной территории Луганщины, им объявили подозрения.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В частности, псевдодолжность «и.о. главы администрации г. Лисичанск лнр» занял местный житель, который с начала российской агрессии «по идейным убеждениям» перешел на сторону врага.

По данным следствия, злоумышленник с 2014 года воевал против ВСУ в рядах так называемой «народной милиции лнр», за что стал фигурантом уголовных производств и был объявлен в розыск. С тех пор скрывался от правосудия на неподконтрольной Украине территории.

С февраля он является активным участником боевых действий в составе оккупационных войск. Помогал врагу захватывать Северодонецк, Рубежное, Попасную и Лисичанск.

Пост воспринял как награду за преданность и сейчас в новом статусе имитирует «налаживание мирной жизни» в городе.

На самом же деле, учитывая враждебное отношение местных к «новой власти», его задача состоит в запуске репрессивной машины для «сдерживания ситуации».

Еще одна местная чиновница получила «повышение по службе»: сменила должность рядового администратора в ЦПАУ Белокуракинского поселкового совета на руководящую. И сейчас она возглавляет так называемый «общий отдел администрации Белокуракинского района «лнр».

Четверо других коллаборантов «нашли себя» на «прокурорских должностях». Все они уже успели доказать свою лояльность оккупантам, работая в области правосудия террористических организаций «л/днр».

В частности, незаконно созданную «Попаснянскую районную прокуратуру лнр» возглавил житель Донецкой области, до этого занимавший должность «заместителя прокурора Алчевска». По этому факту украинские правоохранители уже объявили его в розыск за участие в террористической организации.

Руководить организованной оккупантами «прокуратурой Новопсковского района» приехал 30-летний луганчанин, бывший «следователь» «генпрокуратуры лнр».

Исполняющим обязанности «прокурора Старобельского района лнр» стал 37-летний житель Луганска, который тоже успел поработать «начальником отдела» в так называемой «генпрокуратуре лнр».

Еще один коллаборант с 2017 года занимал псевдодолжность «старшего помощника прокурора Краснодонской горрайпрокуратуры». Сейчас злоумышленник работает на оккупантов в статусе «помощника прокурора» в так называемой «прокуратуре Станично-Луганского района лнр».

Все они работают в незаконных правоохранительных органах оккупационной администрации рф, где внедряют на временно захваченных территориях Луганщины политику российских захватчиков и осуществляют уголовное преследование украинских патриотов.

Кроме того, СБУ разоблачила 45-летнего жителя Станицы Луганской, который работал «начальником оперативного отдела Станично-Луганского райотдела МВД лнр», и 42-летнего уроженца Рубежного, занимающего должность «начальника отдела уголовного розыска Троицкого райотдела МВД».

Перед началом широкомасштабного вторжения рф оба коллаборанта уволились из органов внутренних дел Украины, но с приходом оккупантов решили «вернуться в профессию».

В статусе «главных» оккупационной «полиции» они помогают врагу вести репрессии против местного проукраинского населения.

По материалам следствия всем фигурантам доложено о подозрении по статье 111-1 Уголовного кодекса Украины («Коллаборационная деятельность»). Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Разоблачение злоумышленников осуществляли сотрудники СБУ в Винницкой, Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве областных прокуратур.

Напомним, как президент Зеленский заявил, что у коллаборантов есть два варианта – побег или тюрьма.

Также часто коллаборанты часто становятся жертвами местных представителей сопротивления.