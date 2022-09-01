Лукашенко распорядился готовить Беларусь к обороне по нормам военного времени

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не допустит, чтобы россияне нанесли «удару в спину» россии, поэтому распорядился начать подготовку к обороне по нормам военного времени.

Об этом сообщает провластное белорусское информагентство «Белта».

Соответствующее заявление он сделал во время встречи с секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.

- Не надо упрекать нас, что мы там в Украине собираемся воевать и другое. Нам нужно защитить свою родину. И о поддержке России еще раз подтверждаю: из-за Беларуси никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам не должно быть. И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником, – сказал Лукашенко.

При этом Лукашенко напомнил, что уже поручал проработать на практике действия военных на границе с Украиной с учетом «опыта противодействия», а также прикрытие границы.

Лукашенко назвал «опасной» ситуацию в условиях войны россии против Украины, призвал подконтрольную ему власть ничего не бояться и поднимать по тревоге не только регулярные войска, но и якобы формируемое народное ополчение.

– Не надо ничего бояться. Надо нам поднять по тревоге какую-нибудь воинскую часть по нормам военного времени, значит, надо. Надо отмобилизовать ее, чтобы мы видели, живы ли люди, приписанные к этой части, значит, нужно ее отмобилизовать. Надо территориальную оборону поднять, значит, нужно. Надо народное ополчение – проверить там на месте, что это за бойцы у нас будут, и какое у них оружие, значит, нужно, – заявил белорусский диктатор.

Напомним, ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Беларусь превратилась в военный округ россии, при этом Лукашенко никак не влияет на ситуацию.