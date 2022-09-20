Командиры российских оккупантов заявили, что участникам «спецоперации» вообще не полагается отпуск

Командиры российских оккупантов заявляют, что боевикам, которых в россии называют «участники специальной военной операции», вообще не полагается отпуск.

Об этом свидетельствует очередной перехват разговора оккупанта со своей родственницей.

Женщина рассказывает, что сходила на собрание к командиру оккупанта, в ходе которого он заявил, что земля, которую видимо обещали военнослужащим, выделяться будет не всем, а отпуск не предусматривается.

«-Ходили сегодня на клоунаду.

-Ну и?

-По-другому мне ее не назвать, что это клоунада. Таких офицеров в жизни не видела. Вальяжных, х*евых. Я не знаю, плюнуть ему в морду и то, так сказать, мало ему этого. Кураков Сергей Дмитриевич, или как его там. Дурак дураком. Клоун. Задали вопрос по выделению земель. В общем, короче не всем дадут эту землю, а только тем, кто в этом нуждается. То есть, если у тебя уже есть в собственности жилье, тебе х.. че дадут.

Потом спросили про отпуска, почему нет дальше отпусков, он сказал, что следующий борт только готовится на отпуск в субботу, а потом он вообще сказал, что участникам сво вообще не положен отпуск.

В общем, сходили как в цирк. Не надо ходить в цирк, сходи к вам на собрание и посмотри на Куракова. В главной роли. Я ничего не знаю, моя хата с краю и вообще…».