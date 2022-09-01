«Получат результат Гитлера 1945 года»: Минобороны Украины ответило на заявления о проведении «референдумов» на оккупированных территориях

Министерство обороны Украины заявило, что россию в войне против Украины ждет результат Гитлера 1945 года.

Соответствующий пост ведомство разместило в Twitter.

«Русисты-реконструкторы на оккупированных территориях не устают повторять нацистский референдум об аншлюсе Австрии. Они ждут результатов 1938 года. Вместо этого они получат результат Гитлера в 1945 году», - говорится в сообщении.

Russist reconstructionists в оккупированных территориях недалеко от того, чтобы решить Нази референдума на Аншлюзе Austria. Они представляют собой 1938 результаты. Instead they will get Hitler's 1945 outcome. — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 20, 2022

Как известно, оккупанты заявили, что с 23 по 27 сентября на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей будут проведены «референдумы» о присоединении к российской федерации.