«Кремль нервничает»: в ЕС прокомментировали планы РФ относительно «референдумов» и «военного» закона

В Европейском Союзе считают, что введение Госдумой России уголовной ответственности, более уместной во время полномасштабной войны, равно как и проведение на оккупированных украинских территориях так называемых «референдумов» является признаком «нервности» Кремля из-за провалов на фронте.

Об этом рассказал высокопоставленный европейский чиновник из Нью-Йорка, передает «Европейская правда» со ссылкой на «Интерфакс Украина».

«Для меня это означает нервозность в Москве, как я думаю, из-за отката на фронте. Что касается референдума, то это витает в воздухе уже неделями, и в конце концов они попытаются это сделать, пытаясь добиться хоть какого-нибудь успеха, который в любом случае законным не будет. Это то, как я это понимаю», – сказал он.

Что касается объявления возможных санкций для РФ, как и последующей военной помощи для Украины, чиновник сообщил, что ЕС «продолжает сотрудничать с США, Великобританией, Японией и другими».

«Я не ожидаю объявлений здесь, в Нью-Йорке, но будет заседание Европейского совета в октябре, где будет продвижение по вопросам и санкций, и военной поддержки», - добавил он.

В понедельник депутаты Госдумы единогласно приняли во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий в Уголовный кодекс такие понятия, как «мобилизация», « военное положение» и «военное время».

Как известно, оккупанты заявили, что с 23 по 27 сентября на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей будут проведены «референдумы» о присоединении к российской федерации.

Министерство обороны Украины, комментируя план кремля, заявило, что россию в войне против Украины ждет результат Гитлера 1945 года.