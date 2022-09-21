Издание The Times протролило путина новой карикатурой

Издание The Times протролило президента России Владимира Путина новой карикатурой. На ней глава Кремля получает письмо от Запада с информацией о военном трибунале.
Соответствующее изображение появилось на странице медиа в Instagram. Карикатуру создал художник Питер Брукс, пишет Obozrevatel.
The Times в посту упомянула о массовом захоронении в Изюме, которое украинские защитники нашли после освобождения города. Оно насчитывает около 500 могил с телами гражданских и военных, большинство из которых имеют признаки насильственной смерти.
«Украинское массовое захоронение раскрывает ужас, оставленный после себя российскими войсками», – комментируют в газете.
На самой же карикатуре размещен следующий текст:
– Приглашение от Западных партнеров, сэр.
– На похороны королевы?
– Нет, на трибунал за военные преступления.