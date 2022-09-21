Издание The Times протролило путина новой карикатурой

Издание The Times протролило президента России Владимира Путина новой карикатурой. На ней глава Кремля получает письмо от Запада с информацией о военном трибунале.

Соответствующее изображение появилось на странице медиа в Instagram. Карикатуру создал художник Питер Брукс, пишет Obozrevatel.

The Times в посту упомянула о массовом захоронении в Изюме, которое украинские защитники нашли после освобождения города. Оно насчитывает около 500 могил с телами гражданских и военных, большинство из которых имеют признаки насильственной смерти.

«Украинское массовое захоронение раскрывает ужас, оставленный после себя российскими войсками», – комментируют в газете.

На самой же карикатуре размещен следующий текст: