В Белом доме считают, что президент рф может готовиться к проведению мобилизации

В Белом доме считают, что президент россии владимир путин может готовиться к проведению мобилизации на фоне успешного контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана во время брифинга.

Салливан напомнил, что украинские военные в последние дни провели успешное контрнаступление на востоке. По его словам, учитывая успехи ВСУ, путин «может находиться на пороге двух решений».

Советник Байдена пояснил, что одним из таких решений является подготовка к псевдореферендуму на временно оккупированных территориях Украины, являющихся нарушением украинского суверенитета.

«Россия спешит провести эти референдумы в ответ на успехи Украины на поле боя, а также для подготовки к потенциальным мобилизационным мероприятиям», - подчеркнул Салливан.

Как известно, заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в случае проведения «референдумов» на оккупированных частях Донбасса и присоединения их к россии позволит говорить о нападении на россию в случае продолжения боевых действий.