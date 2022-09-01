Командование Воздушных сил рассказало, чем сбивают иранские дроны-камикадзе, которые использует рф

Зафиксировано несколько случаев применения врагом иранских беспилотников, эффективность такого оружия изучается, противодействие организуется.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии УП.

Два обнародованных случая – сбитые подразделениями Воздушных сил и другими силами обороны Украины дроны-камикадзе Shahed-136.

Как пояснил Игнат, это малозаметная радиолокационно, относительно небольшая воздушная цель, в основном летящая на низкой высоте. Ее можно сбивать разными средствами ПВО и даже стрелковым оружием. Но лучше для этого подходят зенитные пушки, или, например, такие средства ПВО, как украинская «Шилка», или немецкий «Гепард».

Обезвредить такой дрон можно с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

По словам спикера Воздушных сил, говорить, насколько эффективно такое оружие как Shahed-136, пока рано. Говорить, это единственный тип беспилотника, который Иран предоставил россии, пока тоже невозможно.

Как известно, 20 сентября в ОК «Юг» сообщили, что дрон-камикадзе был уничтожен на подлете в Очаков.