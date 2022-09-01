Выступление путина о возможной мобилизации в рф по непонятным причинам так и не состоялось

20 сентября стало известно, что российские власти с 23 по 27 сентября планируют провести «референдумы» о присоединении к рф захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Так называемые народные советы «лнр» и «днр» первыми подтвердили даты проведения «референдумов». Вслед за ними о «голосовании» заявили «глава военно-гражданской администрации» (ВГА) Херсонской области владимир сальдо и «глава» Запорожской области евгений балицкий.

20 сентября Госдума внесла пакет поправок в законопроект о внесении изменений в УК РФ, который вводит в россии понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Он был принят в первом чтении в июле. Сейчас законопроект был принят сразу во втором и третьем чтениях.

Законопроект вводит целый набор новых статей Уголовного кодекса, в том числе «Добровольная сдача в плен» и «Мародерство». Как отягчающее обстоятельство указывается совершение преступления «в период мобилизации или военного положения, в военное время». Добровольная сдача в плен в таком случае предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

Как пояснил The Insider юрист Павел Чиков, изменения вводят уголовную ответственность для лиц, которые состоят в запасе и по повесткам призваны на военные сборы или для мобилизации. С того момента, как запасники призываются на военные сборы, они считаются военнообязанными.