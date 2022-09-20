«Мы никогда этого не признаем»: Лидеры Эстонии, Польши и постпред США при ООН осудили планы России по псевдореферендуму

Лидеры Эстонии и Польши, а также постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд осудили планы России провести псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом пишет НВ.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что «референдумы» никогда не признают, а ответом на них станет еще большая военная поддержка Украины и больше санкций против России.

«Сценарий оккупантов в действии. Поскольку Россия продвигает фальшивые референдумы на оккупированных территориях Украины, позвольте мне сказать это громко и четко: Мы никогда этого не признаем. Украина имеет право вернуть свою территорию. Донбасс, Крым, Херсон — это все Украина», — говорится в Twitter.

По словам Каллас, подобные действия будут иметь обратный эффект и укрепят поддержку Украины.

«Больше военной помощи, больше санкций против агрессора, привлечения России к ответственности за ее преступления», - заявила она.

Президент Польши Анджей Дуда заявил журналистам во время визита на Генассамблею ООН, что его страна не признает результатов фейковых « референдумов», пишет Reuters .

«Референдумы» ничего не стоят — правда состоит в том, что результат определяется в Кремле, а не путем голосования», — сказал он.

Постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой также осудила незаконные планы страны-агрессора.

«[Томас-Гринфилд подтвердила, что Соединенные Штаты не признают никакой попытки России заявить об аннексии суверенной территории Украины. ["Рефрендумы"] является посягательством на принципы суверенитета и территориальной целостности, лежащие в основе Устава ООН», — цитирует CNN представителя миссии США в ООН Нейта Эванса.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал планы России по проведению фейковых «рефрендумов» «дальнейшей эскалацией войны». Намерения Кремля также осудили глава МИД Латвии, канцлер Германии Олаф Шольц, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

20 сентября муртады кремля в ОРДЛО объявили дать своих псевдореферендумов. Боевики Л/ДНР заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольная Кремлю марионеточная «власть» Херсонской области заявила о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же даты. Псевдореферендум на 23-27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ уволили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по проведению референдумов на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.

По данным росСМИ, 20 сентября Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу должны обратиться к россиянам, но в выступление путина о возможной мобилизации в России по непонятным причинам так и не произошло