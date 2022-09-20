ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В Сумской области за сутки зафиксировали около 170 вражеских «прилетов»

Уже 210-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

Преступности.НЕТ ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 20 сентября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 21 сентября.

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00:20 Россияне в течение суток, 20 сентября, около 170 раз обстреляли общины Сумской области. Пострадали медицинское учреждение, линии электропередач, домовладения мирных жителей и погибли домашняя птица и коза, сообщил председатель Сумской ОВ Дмитрий Живицкий.

Всего оккупанты обстреляли семь общин. Было зафиксировано около 170 прилетов из минометов, ствольной артиллерии, гранатометов, РСЗО, а также пять пулеметных очередей.

По словам Живицкого, пострадали медицинское учреждение, линии электропередач, домовладения мирных жителей и погибли домашняя птица и коза.

Шалыгинская община обстреляна из пулеметов и артиллерии; Великописаревское общество обстреляли из РСЗО, в результате чего повреждены частные дома; Юношеское общество обстреляли из артиллерии и была повреждена высоковольтная линия электропередач; Краснопольская община подверглась обстрелу из минометов; Белопольское общество россияне обстреляли из минометов и артиллерии; Эсманское общество потерпело минометный удар со стороны россиян; Новослободская община пострадала от артударов, здесь погибли домашние животные.

00:10 Как сообщило Воздушное командование «Юг», еще два российских беспилотника были сбиты над Херсонщиной.

20 сентября, около 22.00 часов, в небе над Херсонщиной, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» ликвидированы еще два российских беспилотника оперативно-тактического уровня, которыми оккупанты пытались проводить воздушную разведку и наведение огня,