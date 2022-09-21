Ночью оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС

В среду, 21 сентября, в 01:13 в результате очередных обстрелов Запорожской АЭС рашистскими террористами было повреждено оборудование связи энергоблока №6 с открытым распределительным устройством ЗАЭС.

Об этом сообщает Энергоатом.

В результате атаки отключились блочный трансформатор и трансформаторы собственных потребностей энергоблока. Из-за утраты питания произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности для обеспечения работы насосов охлаждения топлива.

В 02:00 персоналом ЗАЭС была найдена возможность и налажено питание собственных нужд энергоблока №6 от системы шин других энергоблоков станции. Дизель-генераторы 6-го энергоблока были выключены и переведены в редим дежурства.

«Рашисты продолжают совершать акты ядерного терроризма на атомных станциях Украины. Их не останавливает даже присутствие на площадке Запорожской АЭС инспекторов МАГАТЭ. От этой организации мы в очередной раз ожидаем более решительных действий по прекращению агрессивных действий России против гражданских ядерных объектов Украины, помощи в деоккупации ЗАЭС и установлении зоны ядерной и физической безопасности вокруг атомных электростанций Украины!» - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что Запорожская АЭС снова получает питание от украинской электросети после того, как в результате обстрела соединение было разрушено.