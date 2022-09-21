Война на Николаевщине: За сутки ВСУ ликвидировали более 200 оккупантов и уничтожили около 50 единиц вражеской техники

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты откровенно говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 21 сентября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 20 сентября доступна по этой ссылке.

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08:28 На Южнобужском направлении обстрелы со стороны противника подверглись более 25 населенным пунктам вдоль всей линии столкновения, сообщает Генштаб ВСУ.

В частности, это Высокополье, Миролюбовка, Карьерное, Новогригоровка, Белогорка, Благодатовка, Андреевка, Заря, Шевченково, Терновые Поды, Правдино и Мирное.

08:15 Обстановка в зоне ответственности на Южнобужском направлении достаточно сложная, динамичная, но контролируемая, сообщает ОК «Юг».

Силы обороны продолжают ведение активных действий, заставляя противника уступать занимаемые позиции, обустраивать новые рубежи обороны. Не имея успеха и перспектив на суше, враг прибегает к огневому, морально-психологическому давлению, техногенному шантажу и использованию дронов-камикадзе.

В течение боевого дня враг нанес 9 авиационных и 1 ракетных ударов по нашим позициям и населенным пунктам с мирным населением.

К вечеру двумя реактивными снарядами системы залпового огня "Смерч" враг ударил по Баштанскому району. В нескольких населенных пунктах перебиты поставки электричества. Без человеческих потерь.

Наши авиаторы отработали 7 ударов по врагу. В небе над Чаривным, на Херсонщине, уничтожен вражеский штурмовик Су-25, а в районе Мураховки, на Николаевщине - пресечена попытка воздушной разведки кафиров - 2 "Орланы-10" сбиты.

Ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 210 огневых задач по пункту управления вражеским войском в Бериславском районе, ячейках сил и техники в районе Гавриловки и Чернобаевки, Дарьевскому мосту и понтонной переправе возле Новой Каховки. Также в Новой Каховке огненным контролем остановлены ремонтные работы на мосту и поражена колонна военной техники, которая готовилась к переправке через Днепр.

Число рашистов сокращено на 151 особь, а военной техники – более 40 единиц. Среди них: 7 танков и 19 единиц авто-бронетехники, 4 гаубицы, в том числе самоходных "Мста-С" и обычных "Мста-Б", еще 2 самоходные гаубицы "Акация", 4 самоходных артустановки.

Доразведанные данные предварительных поражений свидетельствуют, что уничтожены еще 62 рашиста, 5 бронированных машин, подтверждено поражение склада с боеприпасами в Благодатном, пункта управления 7 десантно-штурмовой дивизии в Чернобаевке.