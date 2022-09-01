путин объявил частичную мобилизацию в россии и пригрозил ядерным оружием

Президент рф владимир путин объявил частичную мобилизацию.

Об этом он заявил во время своего обращения, которое перенесли со вчера на сегодня.

Он заявил, что призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

По его словам, мобилизационные мероприяти в россии начнутся сегодня, 21 сентября. На сайте кремля уже опубликовали соответствующий указ.

Также он прокоментировал заявление оккупационных властей о проведении так называемых «референдумов» о присоендинении к россии территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

- К россии обратились с просьбой поддержать референдумы. Подчеркну: мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасное проведение референдумов, - заявил он.

По словам диктатора, главная цель «спецоперации» - «освобождение Донбасса». По его словам, «ЛНР освобождена полностью, ДНР - частично».

Также путин принялся угрожать ядерным оружием.

- Те, кто ведет ядерный шантаж против рф, должны помнить, что роза ветров может развернуться в их сторону. При угрозе своей территориальной целостности россия использует все имеющиеся средства, включая ядерное оружие, это не блеф, - заявил президент рф.

Стоит отметить, что буквально неделю назад пресс-секретарь путина Дмитрий Песков заявил, что в россии не собираются объявлять частичную или полную мобилизацию.

Напомним, что Президент США Джо Байден предостерег кремлевского лидера от любой эскалации войны в Украине с применением ядерного или химического оружия, иначе у россии будут серьезные последствия, а сам путин и его окружение станут крупнейшими изгоями в мире.