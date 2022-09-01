По версии Шойгу, россия потеряла в Украине около 6 тысяч солдат, но мобилизовать хотят еще 300 тысяч

Министр обороны россии Сергей Шойгу заявил, что на войне в Украине погибли 5937 российских военных.

Об этом шла речь в его интервью, которое показали после заявления путина.

По словам Шойгу, россия воюет не столько с украинской армией, сколько с коллективным Западом. Он заявил, что российские потери в войне составили всего 5 937 погибших. При этом Шойгу добавил, что почти 90% раненых оккупантов «вернулись в строй».

Прокомментировал Шойгу и частичную мобилизацию. Он заявил, что будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.

- Все виды и рода вооруженных сил России, включая ядерную триаду, выполняют поставленную президентом задачу, - сказал Шойгу.

По его словам, объявленной сегодня частичной мобилизации подлежат те россияне, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт.

Шойгу заверил, что под мобилизацию не подпадают студенты, не подлежат отправке на «спецоперацию» и срочники

Украина, со слов Шойгу, «потеряла уже половину армии»: 61 207 погибших, 49 368 раненых.

Стоит отметить, что последний раз российское минобороны отчиталось о погибших 25 марта — тогда в ведомстве заявили, что погиб 1351 военный. Таким образом, по версии минобороны, за шесть месяцев войны погибли 4586 российских военных.

В то же время, по последним данным Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), за время войны погибли 55 110 российских военных.