«Убивает тех, кто не согласен с ним»: Ким прокомментировал решение путина о частичной мобилизации

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что на войну в Украину россия фактически отправляет молодых, чтобы удержаться у власти за счет стариков.

Свой видеокомментарий он опубликовал в Telegram.

— Ехал на работу, услышал, что путин объявили частичную мобилизацию. Вместо того чтобы признаться в поражении в этой "военной операции" и вывести все войска. Ну... такое очередное испытание для Украины. Насколько я понял, в первой категории мобилизованных путин будут молодые ребята до 35 лет, которых он собирается похоронить на территории Украины. Плюс после "референдума" мобилизацию хотят сделать с украинскими гражданами, кто возьмет российский паспорт на временно оккупированных территориях, - заявил Ким.

Также, председатель ОВА напомнил, что электорат путина – это россияне старше 50 лет.