«Они сь*буются быстрее нас. Просто кидают нас, как мясо»: Военный «лднр» пожаловался на российских военных, которые оставляют их на произвол судьбы

Военный так называемой «лднр» рассказал своей жене, что военные ожидают контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении и жалуется, что войска рф отходят, а их оставляют на произвол судьбы.

Об этом говорится в очередном перехвате ГУР Минобороны.

— Короче, укры готовятся наступать на Херсон. В очень большом количестве. Будут наступать по воде, будут американские катера и лодки, артиллерия будет на воде, они будут окружать нас, отрезать от Крыма. Полностью, они будут наступать со стороны Одессы, Николаева, со стороны воды. Они будут сейчас пробивать Снигуревку и в направлении Херсона, чтобы нас захлопнуть здесь. Только вот один вопрос, куда сь*бываться? - переживает солдат. — Они не могут оставить целый полк, - отвечает ему жена. — Да, так как россияне сь*буются.. — Я в курсе, я разговаривала с Юлей. Я знаю, что рассказывал ее папа. я все это знаю. — Они сь*буются быстрее нас. Они просто кидают нас, как мясо и все, - заявил оккупант.

Жена оккупанта отметила, что она знает похожую ситуацию. Речь идет о прорыве ВСУ под Угледаром, когда чеченцы и россияне ушли и на фронте осталось два взвода «ментов».

— Оставили два взвода - 30 человек, пацанов ментов. Он их оставили, а ему говорят, что мы их оставили, чтобы их сейчас зафигачили, а мы потом по ним отработаем, - рассказала женщина.

Оккупант добавил, что из 1500 тысячи военных в полку осталось меньше тысячи, к тому же около 50 «самострелов», и ряды военных постоянно уменьшаются.

Ранее сообщалось, что оккупанты расширяют деятельность «заградительных отрядов» и запрещают отступать под страхом сесть в тюрьму.