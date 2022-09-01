Оккупанты «мобилизуют» мужское население Донбасса – закрывают металлургический завод в Енакиево и тренируют «зеков»

Енакиевский металлургический завод прекращает работу из-за «мобилизации» работников, а в оккупированном Торезе организовали тренировочный лагерь для «зеков».

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

На полигоне вблизи временно оккупированного Тореза оккупанты обустроили тренировочный лагерь для осужденных из россии. В настоящее время идет доставка в лагерь «личного состава».

Начат набор в состав оккупационных войск заключенных, содержащихся в заведениях лишения свободы на территории «ДНР». «Новобранцы» должны пополнить состав так называемого батальона «сомали», 100-й отдельной мотострелковой бригады и 9-го отдельного мотострелкового полка из россии. Потенциальных «контрактников» отбирают по физическим критериям и опыту боевых действий. Уголовная статья и срок заключения не влияют на отбор. В то же время, отмечается небольшое количество желающих подписать контракт.

«Власти «ДНР» отменили действие ранее выданных документов об отсрочке/освобождении от мобилизации. В этой связи планируется «мобилизовать» от 200 до 500 работников Енакиевского металлургического завода. Из-за нехватки персонала производство на заводе «временно приостанавливается», - говорится в сообщении.

Находившиеся в составе оккупационных войск жители оккупированных районов Донецкой области после бегства из Харьковской области получили краткосрочные отпуска – до 17 сентября. Но в указанный срок более половины мобилизованных не прибыло на место сбора в воинскую часть в Торезе.

В оккупированном Крыму мужчинам запретили выезд без разрешения военного комиссара. Для оформления необходимых документов необходимо сообщать цель выезда, местонахождение и сроки возврата к месту регистрации.

Как известно, в Горловке из-за «мобилизации» в оккупационную армию почти не осталось мужчин.