Эксгумация на Харьковщине: Изъяты тела 263 человек, в том числе двоих детей

По состоянию на 20 сентября с места массового захоронения в Изюме на Харьковщине изъято 263 тела погибших, в том числе тела двух детей.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

На территории леса насчитывается 450 захоронений убитых и замученных граждан, а также одна братская могила военных. Полиция сообщает, что тела находятся в состоянии гнилостных изменений, поэтому у следствия более подробная информация будет после проведения судебно-медицинских экспертиз, которые уже назначены.

При визуальном осмотре часть изъятых тел имеет признаки пыток, в частности у некоторых связаны руки и есть колото-резаные раны. В обнаруженной комнате для пыток в Изюмском районе также работают следователи.

Свидетели трагедии предоставляют правоохранителям информацию о локациях, где стояли российские войска, местоположение штабов, комендатуры и мест, где удерживали и пытали украинцев.

Напомним, в городе Изюм Харьковской области в рамках операции по розыску погибших началась эксгумация тел на локациях массового захоронения. По словам Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко, количество погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию.

Напомним, в Изюме нашли погребение целой семьи с 5-летним ребенком – они погибли под завалами авиабомбы кафиров.

Также на зверства в Изюме отреагировали мировые лидеры.