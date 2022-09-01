Пособники оккупантов «присоединили» захваченные части Николаевской области к Херсонщине, чтоб и там заставить людей идти на «референдум»

Гауляйтеры Херсонской области подписали «документ», согласно которому временно оккупированные части Николаевской области присоединяются к Херсонщине.

Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на комментарий гауляйтера Кирилла Стремоусова.

Таким образом, людей на оккупированных территориях Николаевской области также заставят участвовать в «референдуме».

«Мы будем проводить (голосование – ред.) в рамках административных границ, но дополнилось у нас уже два - село Александровка и город Снигиревка, они добавились как два административных центра, это Николаевская область. Они вчера обратились к главе ВГА Херсонской области, глава подписал (документ – ред.) о вхождении их в состав Херсонской области. Они будут голосовать там, частично - в Херсоне», - сказал Стремоусов.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что на войну в Украину россия фактически отправляет молодых, чтобы удержаться у власти за счет стариков.