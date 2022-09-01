Ким заявил о нехватке транспорта для эвакуации населения из 30-километровой зоны в случае поражения Южноукраинской АЭС

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил о нехватке транспорта для вывоза людей из 30-километровой зоны возле Южноукраинской АЭС в случае ударов российских оккупантов по станции.

Об этом он сообщил 21 сентября во время брифинга в Украинском медиацентре, передает «Преступности.НЕТ».

Виталий Ким напомнил, что Южноукраинская АЭС – это объект повышенной опасности. После недавнего ракетного удара россиян по территории АЭС в 30-километровой зоне уже отработали все меры при возможном поражении станции.

— Конечно, нельзя защитить от массированного удара по ядерному реактору, но люди обеспечены йодопрепаратами, мы обеспечены маршрутами. Есть коммуникация – кто как вывозит население за пределы зоны. Там будет другой транспорт, который не поражен, – сказал он.

Однако существует проблема с нехваткой транспорта, чтобы как можно скорее вывезти наибольшее количество людей из этой зоны в случае аварийной ситуации, чтобы не делать несколько кругов.

— У нас там проблема с транспортом, потому что много транспорта мобилизовано, по заданию передано военным. Это актуальный вопрос. Мы сейчас обращаемся к возобновлению автобусного парка для этой опасности, - добавил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Как известно, 19 сентября в 00:20 российская армия произвела ракетные обстрелы промышленной зоны Пивденноукраинской атомной электростанции. Мощный взрыв произошел всего в 300 метрах от реакторов ПАЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский после обстрелов Пивденноукраинской АЭС заявил, что россия грозит всему миру, поэтому ее нужно как можно скорее остановить .

Также Виталий Ким заявлял, что россия ударила по ПАЭС высокоточной ракетой «Искандер» и таким образом она заставляет Украину согласиться на переговоры.