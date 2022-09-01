Полковнику Росгвардии сообщили о подозрении в жестком обращении с военнопленными на Херсонщине

Прокуратура сообщила о подозрении полковнику Росгвардии, который с марта руководил оккупантами в Херсонской области. По его указанию русские войска пытали людей.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора .

«В апреле 2022 года по его указанию оккупанты применили физическую и психологическую пытку к двум задержанным местным жителям, чтобы получить от них информацию о причастности к ВСУ, места нахождения украинских защитников и сил обороны», - говорится в сообщении.

Оккупанты несколько дней удерживали мужчин в одном из захваченных административных зданий, а также в следственном изоляторе, где систематически избивали дубинками, угрожали расправой и применяли электрический ток.

«Российские военные пытались склонить пленных к сотрудничеству, предлагая им должности в псевдоправоохранительных органах», - отметили в ОГП.

Полковник заочно уведомлен о подозрении в жестоком обращении с военнопленными (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, полицейского из Снигиревки, подозреваемого в сотрудничестве с оккупантами, будут судить заочно.