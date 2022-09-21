Литва из-за российской угрозы привела в повышенную готовность свои силы быстрого реагирования

Литва привела Силы быстрого реагирования в состояние повышенной готовности.

Об этом сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас, пишет "Бабель".

- Поскольку военная мобилизация россии будет проходить и у наших границ (Калининградская область), Силы быстрого реагирования Литвы приведены в состояние повышенной готовности, чтобы предотвратить любые провокации со стороны россии, - заявил он.

Напомним, 21 сентября президент россии путин объявил частичную мобилизацию. После этого в рф упал курс рубля, а российские активы продолжили дешеветь. Через несколько минут после выступления путина россияне раскупили все прямые авиабилеты на 21 сентября в Стамбул, Тбилиси и Ереван.