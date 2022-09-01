«путин хочет утопить Украину в крови своих солдат», - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление путина о введении частичной мобилизации и проведении «референдумов» на оккупированных территориях.

Об этом сообщает BILD.

По словам Зеленского, частичная мобилизация показывает, что у россии «проблемы с офицерами и другим военным персоналом».

- путин хочет утопить Украину в крови, но также и в крови своих солдат. Он видит, что его части просто разбегаются. Ему нужна многомиллионная армия, пришедшая к нам. Потому что он видит, что большая часть тех, кто к нам приходит, просто убегают, - сказал Зеленский.

- Я не верю, что он применит ядерное оружие. Я не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие… Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски… Завтра Путин может сказать: кроме Украины, мы хотим ещё часть Польши, иначе мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на эти компромиссы, - отметил Президент.

Также он высказался о псевдореферендумах на оккупированных территориях: