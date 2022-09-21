В Николаеве суд арестовал российского шпиона и его недвижимость – пять квартир

В Николаеве суд избрал меру пресечения 44-летнему подозреваемому в сотрудничестве с оккупантами – содержание под стражей без возможности внесения залога.

Об этом сообщили в Центральном районном суде.

Против подозреваемого расследуют уголовное производство по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины («Оказание иностранному государству в лице РФ помощи в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения»).

Подозреваемый передавал представителю спецслужб России информацию о перемещении подразделений и техники ВС Украины в Николаеве с указанием координат и расположения блокпостов с военнослужащими вблизи одного из мостовых переходов.

Задержанный на судебном заседании признал свою вину, отметил, что действительно передавал информацию о перемещении подразделений ВСУ, однако делал это не для того, чтобы нанести ущерб суверенитету Украины, а с целью скорейшего прекращения военных действий.

Следователь судья Иван Дирко постановил избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, с целью обеспечения возможной конфискации, суд наложил арест на пять принадлежащих подозреваемому квартир в Одессе и Николаеве.