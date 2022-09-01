В Николаеве на период следствия арестовали пенсионера, корректировавшего российские обстрелы

В Николаеве Центральный районный суд арестовал 72-летнего местного жителя, подозреваемого в государственной измене.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Подозреваемый систематически передавал представителю спецслужб россии информацию о перемещении и дислокации подразделений ВС Украины, осуществлял корректировку вражеских обстрелов по промышленным предприятиям, высшим учебным заведениям, одному из николаевских мостов.

«В середине сентября он, выполняя очередную задачу представителя спецслужб россии, осуществил детальную съемку территории одного из объектов критической инфраструктуры Николаева, выход которого из строя мог бы поставить под угрозу ход отопительного сезона в городе. Указанные фотографии с подробным описанием предприятия подозреваемый направил представителю рф», - говорится в сообщении.

Следственный судья Иван Дирко постановил избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.