НАБУ начало расследование против заместителя председателя Верховного суда из-за незадекларированной квартиры в москве

НАБУ открыло уголовное производство в отношении судьи Богдана Львова по делу о недостоверном декларировании.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин.

Речь идет о начале досудебного расследования по делу против заместителя председателя Верховного суда, председателя Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова.

Дело касается московской недвижимости его семьи, найденной журналистами-расследователями программы «Схемы». В собственности семьи судьи находится квартира в российской столице на Ленинградском шоссе, примерной рыночной стоимостью 11 миллионов гривен.

С 2012 года квартира оформлена пополам – на тещу и жену судьи Богдана Львова. Но ни в одной из своих имущественных деклараций он не указывал, что на его жену зарегистрирована недвижимость в москве. У Львова и его супруги Инны есть гражданство россии.