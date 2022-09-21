Оккупантов некому заменять, на позициях остались единицы, боевики хотят бежать, - перехват ГУР

Российские оккупанты жалуются на то, что у них на позициях практически никого не осталось, а менять некем.

Об этом свидетельствует очередной перехват разговора, который публикует Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Жена оккупанта пересказывает ему слова его сослуживца, который говорит, что на позициях осталось мало человек, а он сам собирается бежать.

«-Ване я звонила, он дозвонился до этого комбата, до местного, он даже не знает, что они раненные. Что их нету на позициях, говорит, что заменять некем. Что-то типа там 30 человек осталось в этом Энергодаре, причем тут Энергодар. Я так и не поняла ничего. -Днепрорудный может? Еб*ть, а он не знал, что нас тут вообще 10 человек осталось из 20? -Ну, наверное, не знаю. -И что он рассказывал еще? -Ничего, сказал, будет съ*бываться. -Куда, в Россию? -Ну, я так поняла, что да. Я знаю, что весной стоило пересечь границу 100 тысяч».

Напомним, Енакиевский металлургический завод прекращает работу из-за «мобилизации» работников, а в оккупированном Торезе организовали тренировочный лагерь для «зеков».