Из российского плена освободили 10 иностранцев – среди них могут быть три бойца николаевского батальона морпехов

российские власти передали Саудовской Аравии 10 иностранцев, взятых в плен в Украине. Самолет с ними уже приземлился в арабской стране.

Об этом пишет «Бабель».

Посредником в этих переговорах был саудовский кронпринц Мухаммед бин Салман. Отмечается, что он напрямую общался с кремлем и украинской стороной.

Известно, что россияне передали пятерых британцев, одного марокканца, одного шведа, одного хорвата и двух американцев. Их имен пока не называют, но, скорее всего, россияне отпустили гражданина Швеции Матиаса Густавссона, гражданина Хорватии Векослава Пребига, граждан Великобритании Джона Гардинга, Эндрю Хилла, Дилана Хили, Шона Пиннера и Эйдена Эслина (Айдена Аслина) а также двух граждан США – Александра Дрюке и Энди Хьюна. Некоторых из них боевики на оккупированном Донбассе уже успели «приговорить» к смертной казни.

Напомним, что ранее в Донецкой области оккупанты захватили в плен марокканца Брагима Саадуна и британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера. оккупанты приговорили пленных к смертной казни. Аслин, Пиннер и Саадун переехали в Украину и подписали договоры с ВСУ еще до полномасштабного вторжения россии. Они сражались в составе николаевского 1-го отдельного батальона морской пехоты.