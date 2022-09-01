«Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю», - Залужный ответил на российскую мобилизацию

Никакие заявления российского руководства не окажут влияния на готовность Украины бороться за свою независимость.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Вооруженные Силы Украины 8 лет и 7 месяцев сдерживают вооруженную агрессию россии против нашего государства. Полномасштабное наступление противника не испугало нас. Более того, мы объединились и достойно встретили врага. Объявление мобилизации в россии является тому подтверждением. Сотни тысяч мужчин и женщин защищают родную землю, собственные дома, своих детей и будущее Украины».