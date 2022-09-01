Генсек НАТО назвал единственный способ завершить войну – не дать победить рф

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что единственный способ закончить войну в Украине – доказать российскому диктатору владимиру путину, что он не может победить на поле боя.

Об этом Столтенберг сказал в интервью Reuters, передает Лига.net.

Генсек НАТО сказал, что действия путина продемонстрировали, что война идет не по его планам, российские войска плохо оснащены, не имеют должного командования и контроля. Столтенберг назвал «эскалацией» речь путина, в которой тот объявил о «частичной» мобилизации, но подчеркнул, что этот поступок диктатора не стал неожиданностью для НАТО.

– Мы подготовились. Мы будем сохранять спокойствие и продолжать оказывать поддержку Украине. Речь президента путина свидетельствует о том, что война идет не по планам президента путина. Он сильно просчитался, – сказал генсек НАТО.

Отвечая на вопрос о перспективе окончания войны, Столтенберг заявил, что трудно найти решение в краткосрочной перспективе, пока россия не признает, что Украина является суверенным, независимым государством.