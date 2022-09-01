«Конечно же, завтра я не приеду по повестке», - сын пескова отказался идти на войну

Ведущий канала «Популярная политика» Дмитрий Низовцев в прямом эфире позвонил сыну пресс-секретаря президента рф дмитрия пескова Николаю и под видом представителя военкомата предложил ему явиться для осмотра на следующий день в 10 утра, но тот отказался.

Об этом сообщает «Украинская правда».

– В 10 утра, конечно же, завтра я не приеду. Если вы знаете, что я господин песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я находился там. Я буду решать это на другом уровне. Мне нужно понять вообще, что происходит, и какие у меня есть права... Завтра чтобы меня забрали – поверьте, это ни вам, ни мне не нужно. У меня проблемы защищать родину нет, но мне нужно понимать целесообразность моего там появления, я говорю вам о политических определенных нюансах, - сказал он.

На вопрос, готов ли он записаться добровольцем, песков-младший ответил, что нет. В частности, у него спросили, можно ли ставить галочку у его фамилии, «согласен ли пойти добровольцем на фронт?».

– Нет, мне такую галочку ставить не надо.

Затем он заявил, что «готов пойти, но это не по вашей просьбе»: