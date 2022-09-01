ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В российских регионах закрывают выезд для военнообязанных

Уже 211-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 21 сентября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 22 сентября.

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01:47 Из Курской области рф запретили уезжать мужчинам, подлежащим мобилизации. В то же время, находящиеся за пределами региона должны в течение трех дней вернуться на место своей регистрации.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам военного комиссара Курской области Владимира Родионова, военнообязанные должны ожидать повестку.

- Военкомат никого не будет жалеть, - сказал Родионов. Он добавил, что «защищать» рф будут все.

Кроме того, как пишут российские пропагандисты, мужчинам запретили выезжать за пределы регионов в Самарской области, в Дагестане и Татарстане.



00:27 В планшете оккупанта украинские военные обнаружили немецкую карту поселка Покровского Днепропетровской области образца 1930 года, пишет «Бабель». Судя по фото – это ксерокопия немецкой карты, которую мог использовать вермахт во время Второй мировой.

00:18 НАТО осторожно оценивает количество мобилизованных, которых удастся собрать россии. Ранее армия рф уже страдала от плохого обеспечения, проблем с логистикой и командованием.

Об этом заявил в интервью Reuters генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет «Лига.net».