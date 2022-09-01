Война на Николаевщине: В Николаеве от ночных обстрелов пострадали дома и гражданская инфраструктура в разных районах города

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты откровенно говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 22 сентября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 21 сентября доступна по этой ссылке.

Информация постоянно обновляется:

08:47 Остатки одной из ракет, выпущенной ночью оккупантами по Николаеву.

Боеприпасы просто упали без разрыва. Судя по всему, у оккупантов продолжаются проблемы с качеством или обслуживанием боеприпасов.

08:34 Ночью под удар попали разные районы города Николаева, сообщил мэр Александр Сенкевич.

«Пострадали жилые дома и заведения гражданской инфраструктуры. Обследуем места обстрелов. Детальнее о последствиях напишу вам позже», – сообщил мэр.

08:22 Отбой воздушной тревоги.

07:49 Как сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ, на Южнобугском направлении обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам вдоль линии столкновения. С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 30 вылетов БпЛА.

В Николаевской области оккупанты захватили у территориальных общин машины-молоковозы и задействовали их для скрытого подвоза горючего в зону боевых действий.

07:36 По Николаевской области объявлена воздушная тревога. Пройдите в укрытие.

07:29 Обстановка в операционной зоне в Южнобугском направлении остается стабильно напряженной, но контролируемой. Существенные изменения не претерпели ни состояние, ни состав, ни положение противника, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 21 сентября.

В течение боевого дня продолжались обстрелы наших позиций вдоль линии столкновения и населенных пунктов в тыловых и прифронтовых общинах. Враг нанес 4 авиационных и 4 ракетных удара.

В Николаевской области в течение дня реактивными снарядами трижды атакован район Национального историко-археологического заповедника «Ольвия» в направлении Парутиного. Человеческих потерь нет. Среди дня враг из ствольной артиллерии обстрелял портовую инфраструктуру Очакова. Потерь нет.

К вечеру два реактивных снаряда выпущены по Березнеговатской громаде, к счастью – попадания по открытым поверхностям, люди не пострадали.

Нашей авиацией нанесен 21 удар по врагу с неба, а морскими пехотинцами уничтожен вражеский вертолет Ми-24 с земли в районе Костромки. При попытке врага проводить воздушную разведку, нашими бдительными подразделениями обнаружены и уничтожены два шпиона типа «Орлан-10».

Именно с целью защиты своих подразделений от авиационных и ракетных ударов, враг развернул подразделения противовоздушной обороны в Бериславском районе.

Пытается совершать маневры силами и средствами, уплотняя оборону, усиливая артиллерийское прикрытие.

Но результаты выполнения почти 280 огневых задач нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями свидетельствуют о поражении двух командных пунктов непосредственно в Херсоне, двух пунктов управления в Нововоскресенском и Дудчанах, складов боеприпасов в Пятихатках и Херсоне, трех районов скопления вооружения, техники и живой силы. Дудчанах и Новой Каховке, а также радиолокационной станции «Зоопарк» в Крутом Яру.

При попытке оккупантов реализовать замысел по перемещению с одного берега Днепра на другой, нашим огневым контролем была остановлена попытка проехать Каховской дамбой и отплыть баржой из Херсона.

В результате подтвержденные потери врага составляют 41 рашист, четыре танка, 12 единиц другой автобронетехники и зенитно-ракетный комплекс «Бук-М2/3».

Корабельная группировка врага в Черном море – без изменений состава, задач и угроз.