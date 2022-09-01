В рф задержали около 1400 участников протестов против мобилизации

На акциях протеста против мобилизации, которые прошли в россии 21 сентября, были задержаны не менее 1386 человек.

Об этом сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо».

Задержания, по данным правозащитников, прошли в 38 городах. Больше всего задержанных в Петербурге (565 человек), Москве (536 человека) и Екатеринбурге (48 человек).

Правозащитники сообщают, что участников акций протеста и журналистов избивали.

В мвд рф отчитались, что «пресекли проведение несанкционированных акций» в нескольких регионах страны. Ведомство также сообщило о задержанных протестующих, но не назвало их число.