Российский неонацист и садист Мильчаков призвал пытать и убивать украинских военнопленных

Неонацист и главарь группировки «Русич» Алексей Мильчаков с кличкой «Фриц» призвал пытать и убивать украинских военнопленных.

Об этом сообщает The Insider со ссылкой на его Telegram-канал.

«Инструкцию по утилизации военнопленных ВСУ» российский неонацист после того, как кума владимира путина виктора медведчука обменяли на украинских военнопленных, в том числе командиров «Азова».

В первом пункте «инструкции» Мильчаков призывает не докладывать о пленных своему командованию. Если же этого не удалось избежать, пишет Мильчаков, командиру «нужно сообщить о том, что пленный ранен и может погибнуть, даже если это на самом деле не так».

Далее Мильчаков призывает опрашивать пленных. Сначала он предлагает делать это без применения пыток, а во второй раз — уже «с элементами воздействия». Так, неонацист пишет о том, что пленным «можно отрубать пальцы, отрезать уши, бить их в пах и суставы и загонять им под ногти иголки».

Вопросы, которые Мильчаков предлагает задавать пленным, касаются данных о дислокации украинских войсках, количестве их техники, вооружения и так далее. Ответы, пишет Мильчаков, можно снимать на видео.

После допроса, по мнению неонациста, пленного нужно расстрелять или зарезать. «Во избежание слива» делать это нужно «не привлекая внимания». Если изначально в допросах принимали участие несколько человек, они также должны присоединиться убийству. Второй вариант, который предлагает Мильчаков, — ранить пленного в печень, дабы исключить шанс на выживание, и отправить его в больницу.

В завершение «инструкции» Мильчаков пишет о том, что информацию о телах убитых, у которых удалось установить личность, нужно продавать их родственникам за $2–5 тысяч. Оплату Мильчаков предлагает принимать на криптокошелек.

Напомним, что Мильчаков известен тем, что в 2011 году выложил в своих соцсетях фотографии с отрезанной головой щенка с целью подстрекательства к убийствам на почве ксенофобии. Во время войны на Донбассе отрезал уши убитых украинских солдат и вырезал на их лицах знак Коловрата, а фото своих зверств выкладывал в соцсети. Также он воевал в Сирии в составе ЧВК «Вагнера».

Также напомним, как рф привела на заседание Совбеза ООН фанатку российских садистов, в частности Мильчакова, и выдала ее за «эксперта».