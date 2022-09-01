«Для нас «не бросать своих» – это правило, а не просто слова»: Комбриг николаевских морпехов поздравил с возвращением защитников Мариуполя

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского полковник Виктор Сикоза поздравил военнослужащих с возвращением после плена.

Обращение комбрига опубликовано на Facebook-странице бригады.

«Уважаемые боевые собратья! Дорогие родители, родственники и близкие морских пехотинцев бригады! Вчера состоялся очередной обмен украинских воинов из плена. Наши морпехи вернулись из ада. С начала полномасштабного вторжение российских войск они героически защищали Мариупольский гарнизон ценой собственной жизни. Далее – коридоры жестокой пыточной бесчестных комиссаров русских оккупантов. Увечья, позорные издевательства, отсутствие надлежащей медицинской помощи, недостаток пищи и сна... Это лишь ничтожная часть тех пыток, через которые проходят наши собратья и сестры. Еще 85 морских пехотинцев бригады уже на родной земле в Украине и получают должную медицинскую помощь. Им предстоит соответствующая реабилитация и отдых. Уверен, что большинство военнослужащих вернутся в боевой строй и продолжат мужественно защищать Родину от захватнической орды», – отметил Сикоза.

Командир бригады морпехов выразил благодарность Президенту Украины Владимиру Зеленскому, турецкому лидеру Реджепу Эрдогану, Офису Президента Украины, ВМС ВСУ, Службе безопасности Украины, Главному управлению разведки МО, МВД, Командованию морской пехоты и всем другим, кто принимал участие в этой сложной операции по возвращению военнослужащих из плена.

«Командование бригады принимает все возможные и необходимые действия, чтобы вернуть ВСЕХ пленных морских пехотинцев домой. Ибо для нас «не бросать своих» – это правило, а не просто слова. Собратья, мы все за вами очень соскучились и очень скучаем. Помним о каждом и каждом. Ждем. Гордимся. Отомстим! Слава Украине! Слава морской пехоте!» – подытожил Сикоза.

Как известно, в Черниговской области 21 сентября прошел обмен пленными между Украиной и россией. Украина вернула 215 защитников.