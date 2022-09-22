Оккупанты планируют мобилизовать до 1 миллиона человек, - СМИ

Засекреченный седьмой пункт указа о мобилизации позволяет минобороны рф призвать 1 миллион человек.

Об этом сообщает «Новая газета. Европа» со ссылкой на источник в администрации президента рф.

Ранее министр обороны рф Сергей Шойгу заявил, что оккупанты призовут 300 тысяч человек.

«Собеседник в администрации президента подчеркивает, что сначала обсуждался вопрос занесения под гриф «для служебного пользования» всего текста указа целиком – за это выступали представители минобороны. Позднее, по словам источника, было принято решение скрыть под грифом только седьмой пункт, в котором действительно шла речь о численности тех, кто должен быть мобилизован».