В Гааге прошло последнее заседание по делу об уничтожении оккупантами MH17 на Донбассе

В Нидерландах 22 сентября состоялось последнее заседание суда по делу MH17 о сбитом в июле 2014 года над Донецкой самолета рейса MH17. Вынесение решения по делу MH17 относительно четырех лицбудет объявлено 17 ноября года в 13:30, по местному времени.

Об этом сообщает «Укринформ».

– Суд намерен 17 ноября 2022 года объявить приговор по делу, если не возникнут какие-то непредвиденные обстоятельства, – сказал председательствующий судья.

Следует отметить, что это было формальное заседание. Оно длилось менее пяти минут. В судебном зале присутствовали родственники погибших, их адвокаты и защита одного из четырех обвиняемых – подполковника ГРУ Олега Пулатова.

После судебного заседания родственник трех жертв трагедии MH17, член правления фонда «Авиакатастрофа» Антон Котте сказал, что родные погибших хотят, чтобы весь мир знал, что россия сделала с MH17 в Украине.

– Лично для меня, так я не так заинтересован в этих четырех подозреваемых, потому что они сделали свое дело, организованное по приказу. Мне очень интересно услышать, скажет ли что-нибудь судья о том, что причастна россия. Если это будет так, то мы, как фонд, можем сделать следующий шаг, чтобы объяснить процесс всему миру и объявить, что сейчас мы с уверенностью можем сказать, что россия сделала в Украине с MH17. И это единственная возможность получить больше внимания, потому что до сих пор есть много мест в мире, где люди и не думают о том, что там произошло, - сказал он.

Напомним, что пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса «Бук», принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

19 июня 2019 года следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которых считают причастными к транспортировке и боевому применению ЗРК «Бук». Это бывший офицер ФСБ, бывший «министр обороны» так называемой «днр» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбития самолета полковник гру генштаба вооруженных сил рф, глава «гру днр» Сергей Дубинский, подполковник «гру» Олег Пулатов (все - граждане рф), гражданин Украины Леонид Харченко, воевавший на стороне «днр».

В марте 2020 года окружной суд Гааги приступил к рассмотрению дела о крушении самолета рейса МН17.

Напомним, как в МИД Украины призвали привлечь россию к ответственности за МН17, чтобы трагедия больше никогда не повторилась.