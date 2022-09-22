Оккупанты планируют привлечь детей для участия в «референдумах» на Донбассе, – СБУ

СБУ перехватила документы террористической организации «днр», регламентирующие привлечение несовершеннолетних граждан к участию в фейковом «референдуме» рф на временно оккупированной территории Донбасса. Таким образом, захватчики надеются расширить «электоральную базу» поддержки кремлевского проекта по присоединению части восточной Украины в состав страны-агрессора.
Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Согласно полученным материалам, руководители оккупационной администрации планируют задействовать в псевдоголосовании местных жителей в возрасте от 13 до 17 лет.
«За счет малолетних «избирателей» оккупанты пытаются искусственно увеличить катастрофическую нехватку «голосов» для легитимизации фейкового плебисцита.
Чтобы усилить контроль за «явкой», несовершеннолетних должны сопровождать в «избирательные участки» их родители, опекуны или представители так называемых «детских домов» на временно оккупированной территории региона.
Также для «накрутки показателей» псевдореферендума к нему планируют привлекать семьи из Донецкой области, имеющие местную регистрацию, но временно выехавшие в рф.
Соответствующие изменения в «избирательный процесс» его московские кураторы поручили так называемой «центральной избирательной комиссии днр».
Именно это псевдогосударственное образование подготовило проекты соответствующих документов в виде «постановлений» и приложения о проведении фейкового голосования с участием несовершеннолетних», – рассказали в СБУ.
Служба безопасности идентифицировала всех организаторов незаконной деятельности, установила их местонахождение и задокументировала преступления.
В рамках уголовного производства по части 1 статьи 14 и части 2 статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») Уголовного кодекса Украины продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности.
Мероприятия по разоблачению преступлений проводились сотрудниками Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности совместно со следователями СБУ Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.