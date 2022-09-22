Оккупанты планируют привлечь детей для участия в «референдумах» на Донбассе, – СБУ

СБУ перехватила документы террористической организации «днр», регламентирующие привлечение несовершеннолетних граждан к участию в фейковом «референдуме» рф на временно оккупированной территории Донбасса. Таким образом, захватчики надеются расширить «электоральную базу» поддержки кремлевского проекта по присоединению части восточной Украины в состав страны-агрессора.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Согласно полученным материалам, руководители оккупационной администрации планируют задействовать в псевдоголосовании местных жителей в возрасте от 13 до 17 лет.

«За счет малолетних «избирателей» оккупанты пытаются искусственно увеличить катастрофическую нехватку «голосов» для легитимизации фейкового плебисцита.

Чтобы усилить контроль за «явкой», несовершеннолетних должны сопровождать в «избирательные участки» их родители, опекуны или представители так называемых «детских домов» на временно оккупированной территории региона.

Также для «накрутки показателей» псевдореферендума к нему планируют привлекать семьи из Донецкой области, имеющие местную регистрацию, но временно выехавшие в рф.

Соответствующие изменения в «избирательный процесс» его московские кураторы поручили так называемой «центральной избирательной комиссии днр».

Именно это псевдогосударственное образование подготовило проекты соответствующих документов в виде «постановлений» и приложения о проведении фейкового голосования с участием несовершеннолетних», – рассказали в СБУ.