В высокогорье Карпат намело до 80 сантиметров снега и сошла лавина

В высокогорье Карпат ухудшились погодные условия – видимость ограничена, снежные переметы местами достигают 80 сантиметров.

Об этом сообщили спасатели Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Погодные условия в горах почти зимние – мороз, снег и метель.

«Зафиксированы снежные оползни на северо-восточных склонах. Удерживайтесь от выходов в высокогорье в ближайшие дни. Такого еще не было, чтобы в сентябре в украинских Карпатах сошла лавина», - говорится в сообщении.

На горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, видимость ограничена до 40 метров, снег, температура воздуха -3°С.