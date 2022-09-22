Враг Кадырова формирует уже пятый чеченский батальон для Сил обороны Украины

Глава правительства Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев находится в Украине для формирования еще одного, уже пятого, чеченского батальона, участвующего в войне на стороне Украины.

Об этом сообщает «Остров».

– Сейчас идет процесс формирования нового батальона. Еще один. На данный момент у нас официально 4 батальона в Украине. Три из них – в составе ВСУ, Иностранного легиона, а один – добровольческий, батальон им. Шейха Мансура, еще с 2014 года здесь, – объяснил лидер Ичкерии.

По словам Закаева, с этой целью он провел несколько дней в Херсонской и Запорожской областях Украины.

Вчера, 21 сентября, глава оккупационного режима Чечни Рамзан Кадыров у себя в телеграмме призвал чеченцев, в том числе участвующих в войне на стороне Украины, убить Ахмеда Закаева.